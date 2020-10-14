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Çadırda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın, patates hasadında aileleriyle çalışan çocukların eğitimden geri kalmamaları için çadırdan sınıf oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi talimatının ardından AFAD tarafından kurulan çadırda çalan ilk ders ziliyle öğrenciler dersbaşı yaptı
 14 Ekim 2020 14:10
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Çadırda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek aileleriyle patates toplayan çocukların eğitimden geri kalmamaları için çadırda sınıf ortamının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi için verdiği talimatın ardından çadırda dersbaşı yapıldı.

Çeşitli illerden gelerek merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde patates toplayan mevsimlik işçilerin çocukları için AFAD tarafından kurulan çadır, sınıf ortamına dönüştürüldü.

Ailelerin çadırlarının yan kısmında oluşturulan mobil sınıfa, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de öğretmen görevlendirmeleri yapıldı.

Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları, sınıfa dönüştürülen çadırda bugün ilk derslerini işledi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Salih Ayhan'ın mevsimlik tarım işçilerini ziyareti esnasında öğrencilerle karşılaştığını anımsattı.

Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için her türlü imkanın sağlandığını belirten Bozbıyık, "Hiçbir öğrencinin eğitimden uzak kalmaması adına Milli Eğitim Müdürlüğümüze mobil okul uygulaması talimatı vermiştir. İlk uygulamamız Aşağıyıldızlı köyünde başladı. İl genelinde uygulamamız devam edecek. Hiçbir öğrencimiz eğitimden uzak kalmayacaktır. Diğer ilçelerde de mobil uygulama başlatıldı." dedi.

Çocukların sevincine ortak olduklarını dile getiren Bozbıyık, şunları kaydetti:

"Onlar da eğitimden uzak kaldıkları için çok mutsuzlardı. Şimdi mutlulukları gözlerinden okunuyor. Vali amcalarına çok teşekkür ediyorlar. Biz de valimize çok teşekkür ediyoruz. Burada ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilerimiz var. Ayrı ayrı öğretmenlerimiz eğitim verecek. Grup olarak eğitimlerini alacaklar. Toplam 23 öğrencimize eğitim verilecek."

Şanlıurfa'dan ailesiyle Sivas'a gelen lise öğrencisi Nasume Karataş, "Ailemizle birlikte tarlada çalışıyoruz. Tarlada çalışırken vali amcamız geldi. Okumak isteyip istemediğimizi sordu. Biz de okumak istediğimiz söyledik. Derslerimizden geri kalıyorduk. Bunun için çok seviniyoruz. Vali amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Sınıf ortamını çok özlemiştik. Koronavirüs çıktığı için gidemiyorduk. Öğretmenlerimizi, okulumuzu, arkadaşlarımızı, eğlenceli vakitlerimizi özlemiştik." diye konuştu.

Vali Ayhan, Aşağıyıldızlı köyünde "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında önceki gün katıldığı patates hasadı programında, yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çadırda sınıf ortamının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi talimatını vermişti.
Anadolu Ajansı
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