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Yabancı uyruklu öğrencilerin aynı okula yerleştirildiği iddiası yalanlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Bahsi geçen okulumuz sadece yabancı uyruklu öğrencilerimize tahsis edilmiş olmayıp, talep eden bütün öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir
 14 Ekim 2020 14:18
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Yabancı uyruklu öğrencilerin aynı okula yerleştirildiği iddiası yalanlandı

Kırşehir'de, yabancı uyruklu öğrencilerin aynı okula yerleştirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde okul çağında 3 bin 732 yabancı uyruklu çocuk olduğu, bunlardan 2 bin 917'sinin merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitimine devam ettiği belirtildi.

Merkez ilçedeki 2 bin 728 yabancı uyruklu çocuğun; 5 anaokulunda 18, 27 ilkokulda 1286, 18 ortaokulda 1063 ve 13 lisede 361 çocuk olmak üzere toplam 63 okulda eğitim gördüğü aktarılan açıklamada, bu öğrencilerden 1254'ünün Öğretmen Ömer Aydın İlkokulu ve Ortaokuluna devam ettiği kaydedildi.

"Kırşehir'de yabancı uyruklu öğrencilerin bir okulda toplandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahsi geçen okulumuz sadece yabancı uyruklu öğrencilerimize tahsis edilmiş olmayıp, talep eden bütün öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yabancı uyruklu çocukların okullaşma oranının yüzde 78 olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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