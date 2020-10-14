Polis memuru evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Manisa'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erol Elmas (51), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi
|14 Ekim 2020 14:27
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Manisa Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 1 çocuk babası polis memuru Erol Elmas, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Elmas'ın cenazesi, Manisa Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törenin ardından bugün memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'e getirildi.
Cenazeye, Elmas ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve emniyet mensupları katıldı.
Elmas, köy camiinde Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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