1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savcı, Can Dündar için 35 yıl hapis istedi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi
 14 Ekim 2020 14:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanık Dündar'ın mütalaada 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MİT Tırları'nın durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar'ın avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada Can Dündar'ın yurt dışından iadesi konusunda Almanya Adli Makamlarına yapılan iade talebinin ikmal edilmediğini belirtti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Can Dündar'ın Youtube isimli sosyal medya paylaşım sitesinden MİT Tırları'nın durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayarak yayınladığını belirterek "Söz konusu eylemin yargılama kapsamında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan fotoğraflardan farklı olarak videolar kullanıldığı ve bunlara ilişkin kendince değerlendirmeler yaparak iddianamenin düzenlendiği tarihten sonra yeni bir suç niteliğinde olduğu, sanığın daha önceden yargılandığı davaya konu olmayan video ve açıklamalarının ayrı bir suç oluşturduğunu" açıkladı.

Sanığın herhangi bir savunma yapmadığının da belirtildiği mütalaada Dündar'ın 'silahlı terör örgütüne yardım' ile 'devletin gizli kalması gereken belgelerini siyasi ve askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunması için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Dündar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara Garı saldırısına ilişkin karar hukuka uygun bulundu
14 Ekim 2020 12:39		 Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
14 Ekim 2020 11:10
İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu
13 Ekim 2020 15:00		 AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme
12 Ekim 2020 20:06
İhaleye fesat karıştıran 2'si memur, 3 kişi tutuklandı
12 Ekim 2020 19:54		 Anestezi teknikeri davasının gerekçeli kararı açıklandı
12 Ekim 2020 13:41
Müebbetle yargılanan cinayet sanığına mahkeme 'meşru müdafa' dedi
12 Ekim 2020 13:26		 Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: Suriyeli şahit dinlensin
12 Ekim 2020 12:51
Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis
10 Ekim 2020 13:28		 Eski emniyet müdürlerinin yargılandığı rüşvet davasında beraat kararı
09 Ekim 2020 17:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:50 - Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz15:41 - Yemeksepeti'nin deposunda 'cinsel istismar' iddiasına dava15:33 - Ekrem İmamoğlu: Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok15:29 - Valilikten tiyatro oyunu açıklaması: Soruşturma başlatıldı15:16 - Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt15:12 - Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
15:08 - Ali Koç: Ekonomik gidişat kulüplerin satılmasını mecbur kılabilir15:07 - 2020 Ekim dönemi doçentlik başvuruları başlıyor15:04 - Bir başhekim daha koronavirüse yakalandı15:03 - Fitoterapi profesöründen virüse karşı pastil önerisi14:59 - Aliyev'den Rusya'nın 'Türkiye masada olamaz' çıkışına rest: Türkiye yoksa çözüm de yok14:58 - Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
14:56 - İnternetten telefon aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı14:53 - 'Genelkurmay Çatı' davası kararları İstinaftan geçti14:47 - FETÖ'nün 'Gaziantep il imamının kasası'na 9 yıl 4 ay hapis cezası14:45 - İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı14:41 - Validen şok sözler: İşletme 30 pozitif vakayı gizlemiş
14:33 - Malatya'da PKK'ya yönelik operasyonda 11 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan AYM üyesi özür diledi
Erdoğan: AYM üyesinin paylaşımı talihsiz
AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir
Erdoğan'dan yeni müjde: Karadenizdeki yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
AYM üyesi hesabını kapattı... 'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
para kullanılmayan köyler 2
yangınların sorumlularını lanetliyoruz 1
En yüksek Cinayet Oranı 2
gelin teli 2
lobut 1
merak ettiğiniz şehirler 3
örtülü sermaye 1
Atılgan beni ışınla 1
Uros halkı 1
Türkiye de Okyanusal tarzı deprem olacak olması 2
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam