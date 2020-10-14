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Validen şok sözler: İşletme 30 pozitif vakayı gizlemiş

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "İlimizde bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik" dedi
 14 Ekim 2020 14:41
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "İlimizde bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik" dedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kovid-19'a karşı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Artık 24 saat alanda olacaklarını ifade eden Bilgin, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Tedbirlerin arttırılacağına dikkati çeken Bilgin, bundan sonra "6 saat uyuma geri kalan çalışma" sloganı ile hareket edileceğini kaydetti.

Vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getiren Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maske, mesafe ve temizlik değil ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler.

Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı. İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek."

Anadolu Ajansı
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