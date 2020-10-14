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İnternetten telefon aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı

İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı
 14 Ekim 2020 14:56
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İnternetten telefon aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir bankada yöneticilik yapan Recai Varol, internetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaşınca satış yapan firmadan ve kargo şirketinden şikayetçi oldu.

İnternetten yaklaşık 3 bin TL tutarındaki bir telefon alan Recai Varol isimli vatandaş, kargosu eline ulaşınca büyük şoka uğradı. Aldığı telefonun yalnızca şarj aleti ve kutusu eline ulaşan Varol, telefonun kargo firması personeli tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti.

"AYNI KARGO NUMARASI İLE YENİDEN PAKETLENMİŞ"

Kargo firmasının ürünü iki defa ambalajlamasından şüphelenen Varol, şunları söyledi:

Bilindik bir alışveriş sitesinden 7 Ekim'de bir telefon siparişi verdim. Yaklaşık 3 bin TL'lik telefon tutarı, tarafıma fatura edilmiş ve kargo ile tarafıma gönderilmiş.

Kutusu ve her şeyi bu kargo poşetine konulmuş. Tahminimce kargoda bu poşet açılmış ve aynı kargo numarası ile yeniden paketlenmiş.

Kargo tabi bunu bana kapalı getirdi ancak paketi açtığımda içinden tekrar açık bir poşet çıktı. Ürünüm geldiği için telefon kutusunu büyük bir heyecanla açtım ancak içinde telefonum yoktu.

KİMSE SORUMLULUK KABU ETMİYOR

Satış yapan firma ve kargo şirketi ile temasa geçtiğini söyleyen Varol, şunları kaydetti:

Konuyla ilgili birçok yere başvurdum. Kargo firmasının Çerkezköy şubesine gittim, ilgilenmediler. Dalga geçer gibi tavırlarla savcılığa gidebileceğimi söylediler.

Alışveriş sitesine ulaşmaya çalışıyorum, başaramadım. Sipariş kodunu alamadım. Satıcı firmaya ulaştığımda ise kendileri telefonu sorunsuz bir şekilde kargoladıklarını söylediler.

Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Ben de savcılığa şikayette bulundum ve hukuki yoldan hakkımı arayacağım
İhlas Haber Ajansı
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