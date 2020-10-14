Aliyev'den Rusya'nın 'Türkiye masada olamaz' çıkışına rest: Türkiye yoksa çözüm de yok
|14 Ekim 2020 14:59
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Habertürk'e özel bir röportaj verdi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Aliyev, Türkiye'nin Karabağ ile ilgili gerçekleştirilen görüşmelere katılmasına karşı çıkılmasına cevap verdi.
Türkiye'siz mesele çözülemez
Aliyev, "Türkiye olmazsa, bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı. Konunun formal tarafına gelince; Minsk grubu da kalabilir. Zaten, 30 sene boyunca 1 sonuca varamadı. Olabilir. Ancak ne kadar çabuk bu mesele çözülürse, o kadar çabuk Minsk grubuna gerek kalmayacak" dedi.
Kardeş Türkiye sürecin içinde
Kardeş Türkiye'yi bu sürecin içerisinde görüyoruz ifadelerini kullanan Aliyev, "Esas olan şu ki; Türkiye bu masada olsun. Çünkü Karabağ konusuna ilişkin aziz kardeşim saygılı Recep Tayyip Erdoğan, ve sayın Putin'le defalarca görüştük, konuştuk. Artık uzun yıllardır, 10 seneden fazladır, Türkiye-Rusya gündeminde dayanan bir mesele. Benim de bundan haberim vardı. Hem Türkiye Cumhurbaşkanı, hem Rusya Cumhurbaşkanı konuya ilişkin bana söylemişler.
'Türkiye yoksa ne için konuşuyorsunuz'
İşte, zaten Türkiye var. Şimdiyse daha çok var. Daha büyük hacimde, daha büyük ölçekte. Ve bugün Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu, sayın Lavrov'la görüşüyor. Türkiye Savunma Bakanı sayın Rus Savunma Bakanı Şoygu ile görüşüyor, konuşuyorlar. Kim diyebilir ki, Türkiye yok. Türkiye yoksa, ne için konuşuyorsunuz? Türkiye var ve biz de elimizden geleni yapacağız ki, bundan sonra da olsun" dedi.
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