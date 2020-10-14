Bir başhekim daha koronavirüse yakalandı
>Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik korona virüse yakalandı
|14 Ekim 2020 15:04
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik korona virüse yakalandı.
Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs salgını, sağlık çalışanlarını da olumsuz etkiliyor. Van'da pandemi süresince aralıksız mücadele veren isimlerden olan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik de korona virüse yakalandı. Başhekim Çelik'in korona virüse yakalandığını eşi Şehnaz Nigar Çelik duyurdu. Şu an evinde olan Başhekim Çelik'in hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.
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