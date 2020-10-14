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2020 Ekim dönemi doçentlik başvuruları başlıyor

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 2020 Ekim dönemi doçentlik başvurularının 15 ila 30 Ekim tarihleri arasında alınacağını duyurdu
 14 Ekim 2020 15:07
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2020 Ekim dönemi doçentlik başvuruları başlıyor

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 2020 Ekim dönemi doçentlik başvurularının 15 ila 30 Ekim tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

2020 Ekim Dönemi Doçentlik Başvurusu Yapacak Adaylara Duyurulur

2020 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları 15 Ekim 2020 günü başlayıp 30 Ekim 2020 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz.

Memurlar.Net
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