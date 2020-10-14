Ali Koç: Ekonomik gidişat kulüplerin satılmasını mecbur kılabilir

Başkan Koç, spor müdürleri ile bazı spor yazarlarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için yapılan transferlerden bahseden Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var.

İyi yoldayız, umutluyuz" dedi ve "İki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu'nun mukavelesi gönüldendir" diyen Ali Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre'nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finansa ekiniyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" diye konuştu.

Sohbet toplantısı şeklinde geçen görüşmede önemli konulara değinen Koç, "Kulüplerin satılmasını istemem ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir." dedi.

Koç'un sözleri şu şekilde:

"KULÜPLERİN SATILMASINI İSTEMEM"

"Locaların yarısının açılması, parası olanın girmesine yarar. Biz %30'u alabilecek bir çalışmayı yaptık. Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem. Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir."

Son olarak Emre Belözoğlu ile ilgili "Neden unvanı açıklanmadı?" sorularını yanıtlayan Koç, "Çünkü yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hakettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.

"Her sene 18 transfer yapmak tabii sağlıklı değil" ifadelerini kullanan Ali Koç, "Biz takımım maliyetini 35-40 milyon Euro'ya düşüreceğiz" dedi.

"Yapılandırma konusunda bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor" diyen Koç, "2 yılı geri ödememesiz toplam 9 yıllık bir plan üzerinde uzlaşma sağlamak üzereyiz. 6-7 hafta sonra görüşmeler tamamlanır diye tamamlanır diye tahmin ediyorum" dedi.

"Kulüpler yasası ile ilgili süreç ve maddeler açısından ciddi çekincelerimiz var" diye konuşan Ali Koç, "Çok tehlikeli maddeler var. Çok ağır cezalar, ucu açık tanımlamalar var. Bu yapı FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmeyebilir" sözlerini kullandı.

Futbol, erkek-kadın basketbol ve voleybolu işaret eden Alği Koç, bu branşların tamamında 5'te 5 yapacak kadrolara da sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Kral Spor