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Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta çekirdekleriyle fazla miktarda alıç tüketen 5 kişi, sindirim sistemlerinde sıkıntı yaşayarak soluğu hastanede aldı. Yapılan incelemelerde çekirdeğiyle birlikte tüketilen alıcın midede kitle şeklini aldığı ve tıkanıklığa neden olduğu anlaşıldı
 14 Ekim 2020 15:12
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Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu

Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen alıç bu kez hasta etti. Sivas'ta bir hafta içerisinde bolca alıç tüketen 5 kişi çeşitli şikayetlerle Sivas Medicana Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde, alıç çekirdeklerinin hastaların midesinde birleşip kitle oluşturduğu, oluşan kitlelerin ise midede tıkanıklığa neden olduğu tespit edildi. Hastalarda rahatsızlığa neden olan alıç kitleleri, endoskopik yöntemle yabancı cisim forsepsi kullanılarak parçalandı.

Her şey endoskopide anlaşıldı

Gastroenteroloji Uzmanı. Prof. Dr. Abdülkerim Yılmaz, hastalardan 4'ünün karın ağrısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Alıç yöresel bir bitki, tam mevsimindeyiz. İnsanlar tarafından bu dönemde çok sık tüketilmeye başlandı. Çok faydalı olduğu iddia ediliyor ve bu mevsimde çok sık tüketiliyor. Çok sık tüketilmeye başlandığı bu dönemde mevsimsel olarak vakalarda artmaya başladı. Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma ve hazımsızlık gibi şikayetlerle gelen hastalarımız oldu. Bir hafta içerisinde 4-5 tane vakamız geldi. En ilginç vakamızda, midede kitle şikayetiyle gelen bir hastamız oldu. Bizde mide bölgesinde kitle olduğunu düşündük. Daha sonra ultrason ve tomografi incelemeleri yaptık, gerçekten de mide de kitle gibi gözüküyordu. 4 hastamızda yine midede şişkinlik, bulantı kusma ve mide ağrısı gibi şikayetlerle geldiler. Bu hastalarımıza endoskopi incelemesi yaptığımızda mide içerisinde yabancı cisim diyebileceğiniz bezoar (kitlesel yabancı cisim) oluşum, kitle tarzında taşlaşmış alıç meyvesini gördük. Muhtemelen aşırı tüketime bağlı yada çekirdeğiyle tüketime bağlı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu kitleyi yabancı cisim forsepsiyle mide içerisinde parçalıyoruz, parçaladığımızda gerçekten kitle haline gelmiş bir Alıç meyvesi görüyoruz" dedi.

Çekirdeğiyle tüketmeyin

Alıcın çok fazla ve çekirdeğiyle birlikte tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu dönemde alıcın çok sık tüketilmeye başlandığı için bu grup hastalar çok sık gelmeye başladı. Bu konuyu insanlara duyurmamız gerekiyor ve bu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Bu bölgede alıcı çok seven var, çok fazla tüketiliyor. Öneri olarak çok az tüketilmesini ve çekirdeğiyle birlikte tüketilmemesini öneriyoruz. Hastalarımızın Alıç tüketimi sonrası sindirim sisteminde benzer şikayetleri olduğu zamanda bize başvurmalarını öneriyoruz. Endoskopi sırasında alıç kitlesini parçalıyoruz, küçük parçalarında ince bağırsaktan atılmasını sağlıyoruz. Bu yapılmazsa bu top halini almış olan Alıç kitlesi mide çıkışını tıkayabilir, ince bağırsağı tıkayabilir. Tamamen parçalandığından emin olduktan sonra biz hastaları evine gönderiyoruz" diye konuştu.

Azı şifa çoğu zarar

Alıç tüketiminde miktarın önemine dikkat çeken Diyetisyen Eda Ünal, "Son bahar döneminin yaklaşmasıyla birlikte doğada ortaya çıkan Alıç meyvesi bağışıklığın güçlendirilmesi, yüksek kolesterol ve tansiyonun düşürülmesinde ve kilo vermede oldukça etkili olan bir meyvedir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta miktarı ve kullanım şekli. Fazla miktarda tüketildiğinde mide tıkanıklığı ve ishal gibi problemlere yol açabiliyor. Bunun dışında gebe ve emzikli annelerde tüketilmesini istemiyoruz. Her şeyde olduğu gibi alıçta da miktar oldukça önemli. Mutfağınızda sirke veya marmelat olarak tüketebilirsiniz ancak sirke tüketiminde de mutlaka direkt olarak değil sulandırarak veya salatalarda az miktarda tüketmeniz gerekir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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