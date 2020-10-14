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Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında, "9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın, söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu" yönünde iddialar yer aldığını belirterek, "İddialarda belirtilen 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup, söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı
 14 Ekim 2020 15:16
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Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında, "9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın, söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu" yönünde iddialar yer aldığını belirterek, "İddialarda belirtilen 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup, söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, 9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu yönünde iddiaların yer aldığına işaret edildi.

Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nun konuyla ilgili maddelerinde hangi döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıt ve işlemlerin damga vergisi ile harçlardan istisna olduğunun açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası katılıma açık kamu ihalelerinin, istisna sağlamak suretiyle yerli firmalarca yüklenilmesinin desteklenmesi ve bu sayede Türkiye'den döviz çıkışının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, müracaatlar kapsamında sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde mevzuat kapsamında öngörülen şartları sağlamayan hiçbir faaliyet için "Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri"nin (VRHİB) düzenlenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İddialara konu şirket de firmaları adına VRHİB düzenlenmesi talebiyle Bakanlığımıza müracaat etmiştir ve yapılan incelemelerde firma için bu belgenin düzenlenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Belgenin geçerlilik süresi ve sözleşmenin tutarı ile sınırlı olmak üzere vergi, resim, harç istisnası uygulanmaktadır. VRHİB'ye konu işin gerçekleşmemesi durumunda ise istisna uygulanan vergi, gecikme faizi ve cezasıyla birlikte geri alınmaktadır. İlgili kanuna göre ihale bedeli ne olursa olsun 2020 yılında düzenlenen bir sözleşmeden alınabilecek en yüksek damga vergisi istisnası tutarı 3 milyon 239 bin lira olup, VRHİB kapsamında en fazla bu tutara kadar istisna uygulanabilmektedir. Firmaların bu üst limit dahilinde ne kadarlık bir damga vergisi istisnasından yararlandığı ise belge süresinin sonunda belli olmaktadır."

- "İmtiyaz ve ayrım yapılmıyor"

Mevzuatta hüküm altına alınan şartlara uygun olarak yapılan tüm müracaatlar neticesinde talep sahibi yerli firmalara hiçbir surette imtiyaz ve ayırım yapılmaksızın VRHİB düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yıllık ortalama 1200 adet VRHİB düzenlenmekte ve tanzim edilen tüm belgeler son derece şeffaf bir şekilde her ay Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılmaktadır. İddialara konu olan firma adına uygulanan istisnaya mesnet teşkil eden VRHİB de bu belgelerden yalnızca biri olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tanzim edilmiştir. Bu çerçevede 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup, söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir kuruma, şirkete veya kimseye, dayanağını açıkça anayasa ve kanunlardan almayan bir vergi istisnası veya muafiyeti tanınması mümkün değildir."
Anadolu Ajansı
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