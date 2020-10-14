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Ekrem İmamoğlu: Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti yapılması ile ilgili; "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler" dedi.
 14 Ekim 2020 15:33
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Ekrem İmamoğlu: Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti yapılması ile ilgili; "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler" dedi.

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen İmamoğlu, son günlerde tepkilere neden olan grafiti çalışması hakkında da açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde yer alan KİPTAŞ Şantiyesi önünde başlayarak kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de incelemelerde bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'da eşlik etti. İmamoğlu, gezdiği alanlardaki çalışmaların mevcut ve gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İmamoğlu, ayrıca son günlerde oldukça fazla tepkiye yol açan yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti ve renklendirme çalışması yapılan alanlarda çalışmaları yakından izledi. İmamoğlu, İstanbullu vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan grafiti çalışması için açıklamalarda bulundu.

Konuyla alakalı konuşan İBB Başkanı İmamoğlu; "Birkaç açıdan bakmak lazım olaya. Zamanında böyle bir tercih yapılmış. Şu an birçok yerde kasnağın ömrü bitmiş. Burada yapılan sponsor destekli bir sanatsal deneme var. Muhtelif yerlerde farklı düşüncelerimizde var. Kalıcı bir takım sanatsal öğeler yapacağız. Bazı noktalarda da çok az olmakla beraber bitki düşündüğünüz yerlerde var. Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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