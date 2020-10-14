Yemeksepeti'nin deposunda 'cinsel istismar' iddiasına dava
|14 Ekim 2020 15:41
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Maltepe'de Yemeksepeti'ne ait market uygulaması olan Banabi'nin depo kısmında 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Maltepe'de Yemeksepeti'ne ait market uygulaması Banabi'de görevli D.K.'nın iş yerinin deposunda 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü mağdur B.D.A.'nın(14) şüpheli D.K.'nın(26) çalıştığı iş yerine gittiği, orada şüpheliyle baş başa kaldığı, bu esnada şüphelinin mağdura, 'sevgilim olur musun, seninle sahile gideceğiz, öpüşeceğiz' dediği, bu esnada elini tuttuğu, ayrıca dokunma olayını kimseye anlatma dediği anlatıldı.
Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, dosya içerisinde yer alan ifadeler ve tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüpheli D.K.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.
15 yıla kadar hapis istemi
İddianamede, şüpheli D.K.'nın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, Yemeksepeti konuyla ilgili açıklama yaparak, D.K.'nın işine son verildiğini belirtmişti.
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