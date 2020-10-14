Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
|14 Ekim 2020 16:00
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa ve Gaziantep illerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Faaliyetlerine devam ederek örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda çeşitli meslek gruplarından 11 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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