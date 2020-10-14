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İstanbul'da sahte içkiden ölümlerin sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Polis olayla ilgili 52 şüpheliden 50'sini gözaltına aldı
|14 Ekim 2020 16:04
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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Polis olayla ilgili 52 şüpheliden 50'sini gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9'a yükseldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte alkol satan 52 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmalarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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