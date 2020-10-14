Erdoğan, AYM gereğini yapmalı dedi... AYM üyeliği nasıl sona erer?
|14 Ekim 2020 16:08
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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, dün akşam mahkeme binasının bir fotoğrafını "Işıklar yanıyor" sözleriyle paylaştı.
Yıldırım'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım 'darbe iması'nda bulunduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.
Paylaşıma ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "talihsiz" olarak nitelendirdiği açıklama için, "Burada özellikle bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. 'Çalışıyoruz, ışıklarımız' yanıyor ifadesiyle bir bütünü ifade eden kollektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yıldırım'ın özrü hatırlatılarak kendisine yöneltilen soruya verdiği "Bunu AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır" yanıtı görevden almanın hangi şartlarda mümkün olduğu sorusunu gündeme getirdi.
147'NCİ MADDE
Sorunun yanıtı, Anayasa'nın 147. maddesinde yer alıyor. 12 yıl için seçilen AYM üyeleri 65 yaşında emekliye ayrılıyorlar. Emeklilik yaşı gelmeden görev süresi dolan üyelerin başka görevde çalışmaları kanunla düzenleniyor.
Görevin sonlanması iki halde mümkün oluyor. Birincisi üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde. Bu durumda üyelik kendiliğinden sona eriyor.
SALT ÇOĞUNLUK GEREKLİ
Diğer ise görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde. Bu durumda da Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı gerekiyor.
Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi bulunuyor. Sağlık gerekçesiyle görevin sonlanması için 8 üyenin oyu gerekiyor.
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