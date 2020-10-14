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Putin açıkladı: İkinci koronavirüs aşısı da tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini açıkladı
 14 Ekim 2020 16:15
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Putin açıkladı: İkinci koronavirüs aşısı da tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ardından, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini duyurdu. Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini ifade etti.

"DAHA AZ YAN ETKİSİ VAR

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ikinci aşının yan etkilerinin daha az olduğunu ifade etti ve yakın gelecekte 60 bin doz üretilebileceğini duyurdu. Golikova, "Vektör merkezi ayrıca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 40 bin gönüllüyü içeren klinik denemeler başlatıyor" ifadelerini kullandı.
DHA
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