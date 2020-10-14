Putin açıkladı: İkinci koronavirüs aşısı da tescil edildi
|14 Ekim 2020 16:15
|+Aa- Yazdır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ardından, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini duyurdu. Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini ifade etti.
"DAHA AZ YAN ETKİSİ VAR
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ikinci aşının yan etkilerinin daha az olduğunu ifade etti ve yakın gelecekte 60 bin doz üretilebileceğini duyurdu. Golikova, "Vektör merkezi ayrıca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 40 bin gönüllüyü içeren klinik denemeler başlatıyor" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aliyev'den Rusya'nın 'Türkiye masada olamaz' çıkışına rest: Türkiye yoksa çözüm de yok
14 Ekim 2020 14:59
|Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
14 Ekim 2020 14:58
|Katar Emiri'nden Macron'a cevap: Erdoğan benim babamdır
14 Ekim 2020 12:28
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı
14 Ekim 2020 09:01
|Yeni salgın alarmı! Fareden insanlara hastalık bulaştı
14 Ekim 2020 08:27
|Kovid-19'un ABD'ye faturası 16 trilyon dolar
14 Ekim 2020 07:10
|Ülkeler buğday stokluyor
14 Ekim 2020 06:10
|Ağır koronavirüs hastalarında nörolojik belirtiler tespit edildi
13 Ekim 2020 19:44
|ABD'den kızdıracak 'Oruç Reis' açıklaması
13 Ekim 2020 18:09
|'Remdesivir' alan korona hastaları 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileşiyor
13 Ekim 2020 14:19