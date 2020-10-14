Orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı sırada gözaltına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı
|14 Ekim 2020 16:21
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Ö.K'nin, orman kesim işçilerinden rüşvet istediği iddiası üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K'nin, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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