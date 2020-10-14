1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü yapılacak çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışma 14 Kasım'a kadar sürecek.
 14 Ekim 2020 16:26
+Aa- Yazdır
Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 32 gün süreyle ulaşım sağlanamayacak.

Otoyolun Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışmaları başladı.

Otoyolun Ankara yönü ile Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

ARAÇLAR D-100'E

Daha sonra otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar nedeniyle Bolu Dağı Düzce kesiminde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Ekim 2020 16:55		 RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli'ye hakaret' cezası
14 Ekim 2020 16:48
Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz
14 Ekim 2020 15:50		 Valilikten tiyatro oyunu açıklaması: Soruşturma başlatıldı
14 Ekim 2020 15:29
Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt
14 Ekim 2020 15:16		 2020 Ekim dönemi doçentlik başvuruları başlıyor
14 Ekim 2020 15:07
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Telafi Sınavı' duyurusu
14 Ekim 2020 12:31		 Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi
14 Ekim 2020 12:20
Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı
14 Ekim 2020 11:17		 Türkiye zırhlı muharebe araçlarını güçlendiriyor
14 Ekim 2020 10:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:34 - Eski Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza17:26 - CHP'liler arasındaki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı17:23 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:17 - Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama17:08 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları16:55 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16:51 - Tarımla ilgili kanun teklifindeki tepki çeken düzenleme çıkarılıyor16:48 - RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli'ye hakaret' cezası16:42 - Korona tedavisi gören belediye başkanı İstanbul'a sevk edildi16:31 - Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın tutuklandı16:27 - CHP'den AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki16:26 - Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı
16:21 - Orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı sırada gözaltına alındı16:17 - Kayıp hemşireden acı haber!16:15 - Putin açıkladı: İkinci koronavirüs aşısı da tescil edildi16:08 - Erdoğan, AYM gereğini yapmalı dedi... AYM üyeliği nasıl sona erer?16:04 - İstanbul'da sahte içkiden ölümlerin sayısı 9'a yükseldi
16:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Ekim tarihli atama kararları yayımlandı... Çok sayıda göreve atama yapıldı
Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan AYM üyesi özür diledi
Erdoğan: AYM üyesinin paylaşımı talihsiz
AYM'den 'ışıklar yanıyor' açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin açılması gündeme gelebilir
İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Erdoğan'dan yeni müjde: Karadenizdeki yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı
KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavan 2
kıbın 1
memurlar net uygulaMASINDA sözlüğün olmaması 7
siyah güller 1
En yüksek Cinayet Oranı 2
hakemlerin talimatla iş yaptığını düşünüyoruz 2
öyle kalsın da gör 1
Kos Helvası 1
engin yıldırım 1
Kara nohut 1
SON İLANLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım ilanı
Manisa Besot Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam