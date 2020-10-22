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Mahalli idarede dolu kadroda derece değişikliği nasıl yapılır? Şube müdürü 4'ten 1'e nasıl yükselir?

Mahalli idarelerin kadro işlemleri 2004 yılından bu yana Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
 22 Ekim 2020 10:03
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Mahalli idarede dolu kadroda derece değişikliği nasıl yapılır? Şube müdürü 4'ten 1'e nasıl yükselir?

Soru: Ben bir mahalli idarede, kazanılmış hak aylık derecem 4 iken görevde yükselme sınavı sonucu kadro derecesi yine 4 olan Müdür kadrosuna bu yıl içinde atandım ve halen 4 derece müdür kadrosunda asaleten görev yapmaktayım.

68/B maddesine göre 1. dereceye yükselebilmek için gerekli hizmet süresini bu ay itibariyle sağlamış olacağım. Fakat kurumda 1. derece boş müdür kadrosu bulunmamaktadır. Bu durumda görev yaptığım dolu müdür kadrosunun derecesi 4' den 1' e yükseltilerek 1. dereceye atanabilir miyim? Yeni dereceye ait mali haklardan yararlanabilir miyim?

Cevap: Mahalli idarelerin kadro işlemleri 2004 yılına kadar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kararname hükümlerine tabi iken, 2004 yılında 5272 sayılı Kanunun 87. maddesi ile mahalli idareler anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışına çıkarılmıştır. 190 sayılı KHK'nin yürürlükten kaldırılması sonrası dönemde onun yerine ikame edilen 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de kadro işlemleri bakımından mahalli idareleri kapsama almamıştır.

Mahalli idarelerin kadro işlemleri 2004 yılından bu yana Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Yönetmeliğin 10. maddesinde 657 sayılı Kanuna tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarının bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas edileceği hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin 11. maddesinde ise, "(1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.

(2) Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez." hükümlerine yer verilmiştir. Yönetmeliğe ekli Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğüne göre müdür kadroları 1 ila 4. dereceler arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde 4. derecedeki dolu müdür kadrosunun derecesi meclis kararı ile 1. dereceye yükseltilebilecek olup, bunun için Yönetmelik eki (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin tanzim edilerek meclise teklif edilmesi gerekmektedir. Kadro değişikliği yapılmasını müteakip meclis kararını takip eden ay başına kadar atama işleminin yapılması zorunludur.

657 sayılı Kanunun 68. maddesinin (B) bendinde, bu bent hükümlerine göre atananların atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanacakları, bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yılın kademe ilerlemesi ve her "3" yılın derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınacağı, ancak atandıkları kadro aylıklarının, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

68/B maddesi kapsamında üst dereceli kadrolara atanan memurlar, normal derece terfisi yapan memurlardan farklı olarak göreve başladıkları günden itibaren yeni derecenin maaşına hak kazanmaktadır. Bu kapsamda 4. derece kadrodan 1. dereceye atanan şube müdürünün aylık, ek gösterge, zam, tazminat ve ek ödemesinin atanma tarihinden itibaren 1. derece kadrosu dikkate alınarak ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, belediye meclisi kararıyla işgal ettiğiniz 4. dereceli müdür kadrosunun 1. dereceye yükseltilebileceği, yeni kadroya atanma tarihinden itibaren de bu kadronun mali haklarından yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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