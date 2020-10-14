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İş adamına silahlı saldırıda bulunan avukat tutuklandı
Beşiktaş'ta bir iş adamına silahlı saldırı düzenleyen ve şoförünü yaralayan avukat, çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı
|14 Ekim 2020 18:19
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Beşiktaş'ta bir iş adamına silahlı saldırı düzenleyen ve şoförünü yaralayan avukat, çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı.
Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda avukat İbrahim S., ticari nedenlerle anlaşmazlık yaşadığı iş adamı Engin Musaoğlu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıya uğrayan Musaoğlu yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralanmıştı. Şüpheli avukat dün gece saatlerinde silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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