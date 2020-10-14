Günlük veriler açıklandı... 57 kişi daha hayatını kaybetti
|14 Ekim 2020 19:48
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Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 ağır hasta sayısının 1418 olduğu son 24 saatte 1396 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 298 bin 368'e yükseldi.
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