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Ankara'da hasta sayısı yüzde 60 azaldı, İstanbul'da yüzde 50 arttı

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü."
 14 Ekim 2020 19:53
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Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, (Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü." dedi.

Ankara'da Diyarbakır'da yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. Dolayısıyla bu yükselişin nasıl düşeceğini artık toplum olarak da biliyoruz.
Memurlar.Net
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