'Emniyet GYS konularını biz yazdık' diyen sendika temsilcisi istifa etti
Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sınav konularını biz yazdık diyen Büro Memur Sen Şube temsilcisi istifa etti
|14 Ekim 2020 19:56
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Büro Memur Sen Nazilli İlçe temsilcisi Mustafa Acartürk, bugün sosyal medya hesabından bir açıklamayarak, Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav konularının kendileri tarafından belirlendiğini açıkladı.
Temsilci Acartürk, bu açıklamadan bir süre sonra da istifa etti.
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