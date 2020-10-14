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'Emniyet GYS konularını biz yazdık' diyen sendika temsilcisi istifa etti

Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sınav konularını biz yazdık diyen Büro Memur Sen Şube temsilcisi istifa etti
 14 Ekim 2020 19:56
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'Emniyet GYS konularını biz yazdık' diyen sendika temsilcisi istifa etti

Büro Memur Sen Nazilli İlçe temsilcisi Mustafa Acartürk, bugün sosyal medya hesabından bir açıklamayarak, Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav konularının kendileri tarafından belirlendiğini açıkladı.

Temsilci Acartürk, bu açıklamadan bir süre sonra da istifa etti.

Memurlar.Net
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