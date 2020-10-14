Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz."
|14 Ekim 2020 20:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısında Bakan Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? sorusunu yanıtladı.
İşte o açıklama;
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?
Özellikle bu dönemde salgının seyrini bilmek istiyoruz. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili vaka seyrini değerlendirip kademeli olarak yine bir eğitim planı çizeceğiz. Burada salgının seyri ve de yüz yüze eğitim ile virüsün yaş gruplarındaki dağılımı çok önemli.
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