Yurtta büyüyen kaymakam 'çocuk evleri sitesi'ne kütüphane kurdu
|14 Ekim 2020 20:46
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Ağrı'da, yetiştirme yurdunda büyüyen Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve gönüllüler, Çocuk Evleri Sitesinde yapılan kütüphaneyi törenle açtı.
Anne ve babası 7 yaşındayken vefat edince yetiştirme yurdunda büyüyen Ersöz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı "çocuk evleri sitesi"nde kalan çocuklar için kütüphane kurma çalışması başlattı.
Gönüllülerin de desteğiyle kısa sürede tamamlanan kütüphane, Ağrı Valisi Osman Varol'un da katıldığı törenle hizmete açıldı.
3 bin kitap ve geleneksel oyunlardan oluşan materyalin bulunduğu kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Varol, katkılarından dolayı Kaymakam Ersöz'e teşekkür ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Ersöz de gazetecilere yaptığı açıklamada, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü hatırlatarak, yurtta kalan çocukların Vali Osman Varol'dan kütüphane talebinde bulunmasıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Kütüphaneyi kurdukları için mutlu olduklarını dile getirerek kendilerine destek olan Varol'a teşekkür eden Ersöz, şöyle konuştu:
"Buradaki amaç hem ahde vefa hem de çocuklarımızın kitaba ulaşıp hemhal olmasını sağlamak ve vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturmaktır. Bugünleri gördüğüm için ben çok mutluyum. Bizim zamanımızda kitaba ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyorduk. En azından kardeşlerim olarak gördüğüm bu çocukların kitaba ulaşmalarını sağlamak en büyük hedefimizdi."
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