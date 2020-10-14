Emekli hemşireyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nu öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.
|14 Ekim 2020 20:50
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Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nu öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.
Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.
Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.
Ekiplerin yaptığı aramada, cesede bataklık alanda ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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