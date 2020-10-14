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Kürtçe tiyatronun yasaklanma gerekçesi ikna edici değil!

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle yasaklanan, İstanbul Valisi ve İçişleri Bakan yardımcısının "PKK propagandası yüzünden yasaklandı" dediği, İtalyan yazar Dario Fo'nun 1981'de yazdığı eserinin Kürtçe uyarlaması olan Berü, 2017'den itibaren Kürtçe olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Batman'da 100'den fazla kez sahnelendiği ortaya çıktı. Bu bağlamda, Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanma gerekçesi ikna edici görünmüyor!
 14 Ekim 2020 21:02
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Kürtçe tiyatronun yasaklanma gerekçesi ikna edici değil!

İBB Şehir Tiyatroları, pandemide zor günler geçiren özel tiyatrolar için yeni sezon programında 50 özel tiyatro oyununa yer verme kararı aldı. 21 Eylül'de açıklanan yeni sezon repertuvarı içerisinde "Berü: Klakson, Borizan ü Birt" oyununa da yer verildi.

1997'de Nobel Edebiyat Ödülü almış İtalyan yazar Dario Fo'ya ait "Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar" oyununun, Kürtçe olarak Şehir Tiyatroları'nın Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sahnelenmesi kararlaştırıldı. Kültür sanat dünyasına açıklanan ve bilet satışları gerçekleştirilen oyun, sahnelenmesine saatler kala Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle yasaklandı.

Ancak, 1981 yılında yazılan oyun, Kültür Bakanlığı'nın Devlet Tiyatroları'nda Türkçe olarak 2014 yılında sahnelendi. Kürtçeye çevrilen oyun, 2017 yılından beri oynanıyordu. İzmir, Diyarbakır, Adana, Ankara, Batman'da izleyicilerle buluşan Berü, İstanbul'da da birkaç farklı sahnede gösterildi. İstanbullular; Kadıköy, Taksim ve Esenyurt'ta farklı zamanlarda oyunu izlemişti. Altyazılı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Berü, üç yıl boyunca Türkiye'de ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde gösterildi. Ulusal ve uluslararası festivallerde sahne aldı. Bazı bölümleri kısaltılarak Kürtçeye çevrilen Berü, içeriği değiştirilmeden 100'den fazla kez oynandı.

Bu bağlamda, Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanma gerekçesi ikna edici görünmüyor!

PKK'ye ve HDP'ye karşı açıklamalarıyla bilinen yazar Aytekin Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da yasaklanan Kürtçe Tiyatro'da oyununun PKK ile ilişkisini bilen var mı..? Oyunun kendisi mi, oyuncular mı PKK li? Bu gidişle Kürtçe yapılan sanatsal etkinlikler yasaklanacak mı..?" dedi.

Memurlar.Net
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