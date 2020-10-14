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Çevreye ilişkin ilişkin düzenleme teklifi TBMM Komisyonunda

TBMM Çevre Komisyonunda ele alınan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
 14 Ekim 2020 21:18
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Çevreye ilişkin ilişkin düzenleme teklifi TBMM Komisyonunda

TBMM Çevre Komisyonunda ele alınan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Komisyon Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, teklifin tümü üzerinde milletvekillerine söz verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye kendi çöp sorununu çözemezken, yurt dışından atık ithal ettiğini, bununla ilgili onlarca soru önergesi verdiğini söyledi.

Çevre Ajansının Avrupa'da da olduğunu belirten Bakan, "Türkiye'de kurulan Çevre Ajansı, Avrupa'dakiyle aynı değil. Çünkü her şeyden önce kurulacak ajans bağımsız değil, bakanın denetiminde olacak. Ayrıca bu ajans, kamu mu özel mi veya kamu özel işbirliğiyle mi kurulup yönetilecek? Bunlar belli değil." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, çevreciler başta olmak üzere, konunun asıl muhataplarının yönetimin içinde yer alması halinde Çevre Ajansının kurulmasının doğru olacağını, aksi takdirde olumlu bir sonuç alınmayacağını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kanun teklifinin alt komisyonda, ilgili kesimlerin de katılımıyla yeniden görüşülmesini istedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, küresel ısınmaya dikkati çekerek, dünyanın geleceğinin tehlike altında olduğunu belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin kanun teklifinin hazırlanma sürecine dahil edilmediğini savunan Çepni, "Devletin yetkileri şirketlere havale ediliyor. Ayrıca teklif anayasaya da aykırı." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Çevre Ajansına benzer birçok kurumun daha önce de kurulduğunu ve anayasaya aykırı bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bir konuda herhangi düzenleme yapılacağı zaman, bakanlığın, üniversitelerlerin ilgili uzmanlarından görüş aldığını, teklifin de bu yöntemle hazırlandığını kaydetti.

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti olarak çocuklara sağlıklı bir çevre bırakmayı milli bir görev olarak gördüklerini, hazırlanan teklifin de bu amaca katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Komisyon Başkanı Balta, HES'ler nedeniyle sel baskınları olduğu eleştirilerine yanıt vererek, bu görüşünün yanlış olduğunu belirtti. Balta, HES'lerin sel baskınlarına neden olmadığını tam tersine engellediğini vurguladı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Balta, komisyonun yarın saat 11.00'de toplanarak maddeleri ele alacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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