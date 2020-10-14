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MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.10.2020 tarih ve 14739810 sayılı yazılarıyla sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılacak işlemlere dair Vaka Algoritması yayımladı.
 14 Ekim 2020 21:30
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MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda, koronavirüsün (COVID-19) yayılımını engellemek üzere önlemlerin alınması, okulların kademeli olarak açılması, koronavirüs salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve sürecin hassasiyetle yönetilmesi önemli görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığının 01 Ekim 2020 tarihli Bilimsel Çalışma Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber'inee "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığı eklenerek 01 Ekim 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Bu kapsamda "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar"

altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan "Vaka Algoritması" okullarımızda süreç yönetimini sağlamak üzere ek'te bilgilerinize sunulmaktadır.

Buna göre;

Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda; bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.

Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

b) Öğretmen(ler) kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

c) Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;

İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.

İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

c) Öğretmen(ler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

4) Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

5) Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

6) Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, Rehber'in "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.

7) Temaslı kabul edilenler;

a) Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.

b) Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

c) Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

ç) Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

d) Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

8) Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Hükümleri gereğince yukarıda ve Ek'te yer alan algoritmaya ait iş ve işlemlerin aksatılmaması, öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığının korunması bakımından gerekli ve önemli görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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