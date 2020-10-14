Yerli Kovid-19 aşısı üretimi görüntülendi
Yerli Kovid-19 aşısının üretim safhaları görüntülendi.
|14 Ekim 2020 21:37
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