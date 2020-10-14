Beşiktaşlı futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
|14 Ekim 2020 21:33
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Beşiktaş, Gana Milli Takım kampından dönen Bernard Mensah'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah'ın davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.
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