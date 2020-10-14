Ukrayna Devlet Başkanı, SİHA anlaşması için Türkiye'ye geliyor
|14 Ekim 2020 22:16
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Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Vladimir Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.
İKİ ÜLKENİN ORTAK PROJELERİ VAR
İki ülkenin projeleri bununa sınırlı değil. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi teslim ettiklerini duyurdu.
Ortak kargo uçağı üretilmesi ve hava platformlarında kullanılan motorların ortak geliştirilmesi gibi projeler de masada.
UKRAYNA: 48 ADET BAYRAKTAR ALACAĞIZ
Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaşmıştı.
SIRBİSTAN: "BİZ DE SATIN ALMAK İSTİYORUZ"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etmişti.
İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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