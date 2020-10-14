Başsavcılıktan cezaevindeki ölüme ilişkin açıklama
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, cezaevinde vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu'nun 2 kez hastaneye gitmeyi reddettiğini açıkladı
|14 Ekim 2020 22:30
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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu'yla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Kabakçıoğlu'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde rahatsızlandığı, 112 ambulansının geldiği ancak hastaneye gitmeyi reddettiği, 24 Ağustos'ta yeniden rahatsızlandığı ancak yine hastaneye gitmeyi reddettiği belirtildi.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kabakçıoğlu'nun temaslı olduğu için, rutin uygulama olan, ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bahçesi olan 50 metrekarelik tekli odaya alındığına dikkat çekti.
İŞTE SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
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