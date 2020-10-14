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Belediye'de istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi

Van'ın Özalp ilçesinde belediyede istihdam edilecek 23 personel alımı için mülakata girecek adaylar kurayla belirlendi.
 14 Ekim 2020 22:36
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Belediye'de istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi

Van'ın Özalp ilçesinde belediyede istihdam edilecek 23 personel alımı için mülakata girecek adaylar kurayla belirlendi.

Adaylar için Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi bahçesinde kura çekimi yapıldı.

Başvuru yapan 556 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekiminde 92 asil ve 89 yedek belirlendi.

İsimleri çıkan adaylar arasında yapılacak mülakatı başarıyla geçen 23 kişi belediyede temizlik ve şoför kadrolarında işe başlayacak.
Anadolu Ajansı
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