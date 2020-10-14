D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
|14 Ekim 2020 22:52
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Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinin 1 ay süreyle kapatılmasının ardından, D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu ve araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri-Abant Kavşağı arasında 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri, çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendirdi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan yeniden otoyola katılarak seyahatlerine devam etti.
TEM'in Ankara yönünün araç trafiğine kapatılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini kullanmak zorunda kalan sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle tır ve kamyonların rampalarda yavaşlaması nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yaşanan trafik ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.
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