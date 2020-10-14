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Veli öğretmeni CİMER'e şikayet etti, MEM savunma istedi

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlerin emeklerini hiçe sayan bu tür yaklaşımlar, mesleğin itibarını daha da geriye götürmektedir. Mesnetsiz şikayetlerle öğretmenlerin ifadesini almak, onları huzursuz etmek ve motivasyonlarını bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.
 14 Ekim 2020 23:08
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Veli öğretmeni CİMER'e şikayet etti, MEM savunma istedi

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlerin emeklerini hiçe sayan bu tür yaklaşımlar, mesleğin itibarını daha da geriye götürmektedir. Mesnetsiz şikayetlerle öğretmenlerin ifadesini almak, onları huzursuz etmek ve motivasyonlarını bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Tarsus'da online ders görevini ifa eden bir matematik öğretmeni hakkında CİMER'e yapılan başvuru neticesinde Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenden savunma istendi. CİMER'e yapılan şikayette, "Ders işleme esnası sırasında bir öğrenci ile ilgilendiği, sadece 10 dakika ders işleyip, ders dışı konuştuğu, canlı derslerde ders işlemeyi bırakıp kızıyla ilgilendiği, ders esnasında gerekli bilgileri aktarmadığı" iddiaları yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin sadece yüz yüze eğitimde değil, uzaktan eğitimde de gece gündüz demeden fedakarca görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, "Öğretmenlerin emeklerini hiçe sayan bu tür yaklaşımlar, mesleğin itibarını daha da geriye götürmektedir. Mesnetsiz şikayetlerle öğretmenlerin ifadesini almak, onları huzursuz etmek ve motivasyonlarını bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bir zamanlar Alo147 saçmalığı vardı; velileri müşteri, okulları ticarethane, öğretmenleri tezgahtar gören anlayışın eseriydi. Müşteri memnuniyet hattına gelen hastalıklı başvurularla inceleme/soruşturma açılırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve geldiğinde ilk iptal ettiği uygulama Alo147 hattının kapatılması oldu. Şimdi de aynı saçmalıkları CİMER üzerinden mi yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerimizi tahkir eden bu tür saçmalıklara alet edilmemesi gerekir. Takipçisi olacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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