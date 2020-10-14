Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine yanıt
|14 Ekim 2020 23:11
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yönelik, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine ilişkin basın açıklaması yapan Oktay, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini ifa etmekten şeref duyduğunu vurguladı.
Oktay, "Görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP Milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini, demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı yardımcılığı, başbakanlık müsteşarlığı ve daha önceki tüm görevlerinde attığı her imzanın hukukun ve yasaların denetimine tabi bulunduğu kadar milletin ve kamuoyunun takdirine de açık olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:
"İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle cumhurbaşkanı yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB Meclis Toplantısında personel alımları tartışıldı
14 Ekim 2020 23:23
|Bakan Pakdemirli: İlk elektrikli traktör, seri üretime hazır
14 Ekim 2020 23:01
|Bakan Varank: Hatay'da 100 fabrika açacağız
14 Ekim 2020 22:42
|Vali açıkladı: Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız
14 Ekim 2020 21:37
|Kayseri İl Sağlık Müdürü'nün sözleşmesi uzatıldı
14 Ekim 2020 21:09
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
14 Ekim 2020 21:04
|Kürtçe tiyatronun yasaklanma gerekçesi ikna edici değil!
14 Ekim 2020 21:02
|Son bir hafta içinde 4 ilimizde vaka sayılarında artış
14 Ekim 2020 21:00
|Bakan Koca, testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısını açıkladı
14 Ekim 2020 20:32
|Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
14 Ekim 2020 20:14