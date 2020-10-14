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Orman İşletme Müdürü zimmet suçlaması ile gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.
 14 Ekim 2020 23:38
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Orman İşletme Müdürü zimmet suçlaması ile gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.

İşletme Müdürü G.Z'nin kesimi yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin vererek akrabalarının villalarında kullandığı iddiası üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından G.Z, zimmetine mal geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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