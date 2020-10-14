A Milli Takım Sırbistan'la yenişemedi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.
|14 Ekim 2020 23:40
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UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan'ı konuk eden A Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede konuk Sırbistan 22. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Sırbistan, 49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
A Milliler 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu'yla skoru 2-1'e getirdi.
Türkiye, Ozan Tufan'ın 76. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Grupta dördüncü maçların ardından Türkiye 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
|Macaristan
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
|Türkiye
|4
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|3
|Sırbistan
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
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