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A Milli Takım Sırbistan'la yenişemedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.
 14 Ekim 2020 23:40
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A Milli Takım Sırbistan'la yenişemedi

UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan'ı konuk eden A Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede konuk Sırbistan 22. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Sırbistan, 49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

A Milliler 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu'yla skoru 2-1'e getirdi.

Türkiye, Ozan Tufan'ın 76. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Grupta dördüncü maçların ardından Türkiye 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Takımlar O G B M A Y Av P
Rusya
4 2 2 0 7 4 +3 8
Macaristan
4 2 1 1 4 3 +1 7
Türkiye
4 0 3 1 3 4 -1 3
Sırbistan 4 0 2 2 3 6 -3 2
Memurlar.Net
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