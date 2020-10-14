A Milli Takım Sırbistan'la yenişemedi

14 EKİM TARİHLİ ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI... ÇOK SAYIDA GÖREVE ATAMA YAPILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre altı bakanlık Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin çok sayıda atama gerçekleştirildi.