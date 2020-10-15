Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|15 Ekim 2020 01:49
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