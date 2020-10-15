Kırsala konfor gelecek tersine göç başlayacak

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan MÜSİAD, Akıllı Tarım Kent Projesi ile kırsal hayatı şehre taşıyor. İlk etapta 15 ilde uygulamayı hedefledikleri proje kapsamında 400 milyon liralık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirten MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan üç bin kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık 21 milyonu kırsal kesimde yaşıyor. 2,5-3 milyon tarımsal işletme, 5-5,5 milyon kişilik tarımsal istihdam bulunuyor. Her dört kişiden birinin kırsal alanda yaşadığı ülkemizde Akıllı Tarım Kent Projesi kentten köye tersine göçü de başlatacak. 40 bin dekar alan üzerinde haya geçirilecek proje kapsamında üreticilerin aileleriyle kalabileceği müstakil ev ve daireler inşa edilecek. Eğitim ve sağlık kurumları, kafe ve restoranlar, sinema, tiyatro, kent meydanı, AVM, spor salonları, el sanatları merkezi, tarım meslek yüksek okul, butik otel ile caminin bulunduğu projede üreticiler soğuk hava deposu, tır parkı, paketleme merkezi, laboratuvar, seracılık gibi imkanlardan yararlanabilirken, bu merkezler aynı zamanda organik ve doğal ürün pazarı ile turizmine açılacak.

BERABER KAZANACAĞIZ

Proje ile ilk etapta 500 aile, 1.000 çalışan ve toplam üç bin kişiyle kırsalda şehir hayatı yaşayacağını dile getiren MÜSİAD Başkanı Kaan şunları kaydetti: Türkiye ihracatının yüzde 30'u tarıma dayalı. Esasen Türkiye'ye net döviz kazandıran, yani ticaret açığı vermeyen sektörler, sadece tarım ve tarıma dayalı sanayi kategorisinde yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan yeni raporuna göre, küresel tarım-gıda ticareti, 1995'ten bu yana iki kattan fazla artarak 2018 yılında 1,5 trilyon dolara ulaştı. Bu artışta dünya toplamının üçte birinden fazlasını oluşturan gelişmekte olan ülkelerin yükselen ihracatı etkili. Yani Türkiye için avantajlı bir durumda. Bizler yeni proje ve atılımlarla, Türkiye'nin tarımda yaklaşmış olduğu yukarı yönlü hareketini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıllık 400 milyon TL ticaret hacmine ulaşması planlanan Akıllı Tarım Kentleri projesinde, tarımsal ve kırsal üretim, her bölgenin kendine özgü ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, üretim çeşitliliği temelinde gerçekleşecek. Beraber üretip, beraber satıp, beraber kalkınacağız.

HEDEF DÜNYADA İLK BEŞ

MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş de "Biz akıllı kentler ile kendi kendine yeten, üreten, gelişen ve sosyal hayattan ödün vermeyen yaşam kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefi tarımsal üretim değerine sahip ilk beş ülkeden biri olmak. Bunun için kırsalda yaşayan nüfusun artması şart. Ülkenin tarım gücünü üretim gücü belirler fakat Türkiye'de kırsalda konfor yok. Bu konforu işin içine koyduğumuzda şehirden kırsala geçiş olmasını bekliyoruz. Almanya, Hollanda gibi ülkelerde çiftçi tulumunu giyer, hayvanını sağar, ardından sosyal hayatını yaşar. Elektriği, suyu daha ucuzdur. Yaşam kalitesi yüksektir. Biz de proje ile bunu sağlayıp tersine göçü başlatacağız. Kurulacak ekosistemde KOBİ ölçeğinde 250 işletme kurulması hedefleniyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİYE ELEKTRİKLİ TRAKTÖR, HAYVANLARA DİJİTAL KÜPE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de videokonferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına katıldı. Pakdemirli, 3. Tarım Orman Şürası'nda önemli konulardan birisinin de "tarımda dijitalleşme" olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda yeni projeler başlattıklarını aktardı. Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Öte yandan, akıllı küpe uygulamasını da yakın zamanda başlatacaklarını bildiren Pakdemirli, büyükbaş hayvanların kulaklarına takılacak bu küpe sayesinde tüm aktivitelerin anlık takip edileceğini ifade etti. Pakdemirli, Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün de seri üretime hazır hale geldiği bilgisini verdi.

GENÇLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Proje, Dijital Akıllı Tarım Üretim Sistemi, Ortak Akıl Üretim Ekosistemi, Yüksek Refah ve Yaşam Ekosistemi, Üreten ve Değiştiren Sosyal Ekosistem, Ortak Akıl Yönetim Ekosistemi olmak üzer beş ana başlıktan oluşuyor. Projede gençler ve kadınlara öncelik verilecek. Özellikle 40 yaşın altındaki gençler desteklenecek.

ÖMER TEMÜR