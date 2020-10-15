Yunanistan göçmenleri ses bombasıyla vuracak
|15 Ekim 2020 06:40
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Kaçak göçmenlere karşı akıl almaz işkenceler yapan Yunanistan şimdi de zulme bambaşka bir boyut kattı. Atina yönetimi, göçmenlerin ülkeye girişini şimdi de yüksek ses dalgalarıyla önlemeye çalışıyor. Türkiye sınırında, Meriç nehri kıyısına yüksek desibel kapasiteli iki cihaz yerleştirildi. Normalde uzun menzilli muhaberede kullanılan bu cihazlar, göçmenlerde acıya ve şoka yol açıyor.
Ses dalgası silahları genelde yabani hayvanları uzak tutmak için havaalanları, petrol ve gaz platformları ile nükleer tesislerin etrafında kullanılıyor. Bu silahların insanlara karşı kullanımı tartışmalı bir konu. Ses topu ya da sonik silahlar denilen LRAD cihazları, karaya ya da araçlara monte edilebiliyor. Sınırda güvenlik görevlilerinin sayısını artıran Yunanistan, Pazarkule karşısına da hendek kazmış, Kastanies'te de sınırda uzun dikenli teller çekmişti.
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