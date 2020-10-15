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Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesine göre, Türkiye'de temsilci bulundurması gereken ancak bu konuda ayak direyen sosyal medya platformlarını uyardı. Karaismailoğlu, "Başka yerde temsilcin var, burada niye yok? Muhatabı olmayan bir kurum bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek?" dedi.
 15 Ekim 2020 07:05
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Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni yasayla Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilen soysal medya platformlarını "Burası bir kurallar devleti. Başka yerde temsilcin var, niye temsilci koymuyorsun? Muhatabı olmayan bir kurum bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek? Usul neyse gereği yapılacak" sözleriyle uyardı. BTK üzerinden görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bakan, "Sosyal medya ile ilgili sorunlarda BTK'nın karşısında bir muhatabı yok. Muhatabı olmayan bir kurumda bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek?" sorusunu da yöneltti.

CANLI DERSLERE HAZIRLIKLI OLACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığının çalışmalarını bir grup gazeteciye değerlendirdi. Kırsalda bazı yerlerde online dersler konusunda sıkıntı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Onunla ilgili GSM şirketleri olsun, bizim Telekom'un sabit hatları ile alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Okulların açılmadığı süreç içinde açığa çıktı. Gelen şikayetler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. İki şeritlik yola siz on şeritlik araç vermeye çalıştığınız ama normalde oranın iki şerit ihtiyacı da iki şerit. Biz onlara hazırlıklı olacağız. BTK üzerinden hepsini yönetiyoruz" ifadesini kullandı.

5A KASIMDA UZAYDA

Yerli ve milli uydu da gelinen noktayı değerlendiren Karaismailoğlu şunları söyledi: "5A uydusu 30 Kasım'da fırlatılacak. Peşinde 5B'de devam ediyor. O da SpaceX'den fırlatılacak. 5B de biraz internet ve haberleşme ağırlıklı ve fırlatılması haziran gibi planlanıyor. Bunlarla beraber 6 tane aktif uydumuz oluyor. Yerli ve milli 6A uydumuzun imalatı TUSAŞ'ta devam ediyor. Tamamen yerli olan uydumuzu 2022 yılında fırlatması planlıyoruz."

ÇAMLICA KULELERİ HALKA AÇILACAK

Çamlıca kulesinin Avrupa'nın en yüksek kulesi olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "369 metre, onun üst kısmındaki anten 170 metre. Çok teknolojik bir kule. Yayınların hepsi kuleye alındı. Devasa antenleri buradan söktük. 100 radyo tek kulede aynı anda yayın yapıyor şu anda. Kule halka açılacak."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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