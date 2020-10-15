Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
|15 Ekim 2020 08:50
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Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre; gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören "torba yasa" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.
Gıda konusunda yayınlara ceza getiren, gıdada taklit ve tağşiş, hobi bahçeleri, tarım arazilerinin korunması, tütün ve alkol ile ilgili önemli düzenlemeler öngören torba yasanın geneli üzerinde görüşmeler yapıldı. Maddelerin görüşülmesi gelecek hafta yapılacaktı.
Gıdada ifade özgürlüğünü kısıtlayan tasarı büyük tepki gördü
Gıdada "yanıltıcı yayın" gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza öngören tasarı kamuoyunda, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Torba Yasa ile getirilmek istenen düzenlemeye karşı, bir çok sivil toplum örgütünün imzasıyla sosyal medya üzerinden change.org'ta "GıdadaSansüreHayır" imza kampanyası başlatıldı. Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz başlığı ile başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü.
Hobi bahçeleri düzenlemesi de ertelendi
"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tasarının sivil toplum örgütleri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı ve daha kapsayıcı şekilde yeniden Meclis'e getirileceğini ifade etti.
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