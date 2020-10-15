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Yerli korona aşısında kritik süreç başlıyor

Aşı ilk başta 44 kişi üzerinde denenecek. Başarı sağlanırsa diğer fazlara geçilecek. Aşının seri üretimi için en az 4-5 aylık sürece ihtiyaç var
 15 Ekim 2020 07:30
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Yerli korona aşısında kritik süreç başlıyor

Koronavirüs salgınına karşı bütün dünyada aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları sürüyor. Türkiye'de de üretilmesi planlanan ilk yerli Covid-19 aşısı konusunda önemli bir sürece giriliyor. Ülkemizde birinci faz denemelerine en yakın 3 ayrı aşı projesi bulunuyor. Bunlardan Erciyes Üniversitesi aşı geliştirme merkezinde yapılan çalışmalarda insan denemeleri aşamasına geçildi. İlk etapta 44 kişi üzerinde aşı denenecek. Olumlu sonuç alınırsa, 45 gün sonra ikinci faza geçilecek. Eğer yine olumsuz bir sonuç ortaya çıkmazsa 45 gün sonra üçüncü faz başlayacak. İkinci fazda 1.000 kişi, üçüncü fazda ise 10 binden fazla kişi üzerinde aşı denenecek. Aşı çalışmalarını değerlendiren uzmanlar "Aşının ana malzemesi ölü virüs. İnsan deneyleri için ilk etapta demo olarak nitelendirilebilecek 1.000 doz üretim yapılıyor. Bu aşılar birinci fazda iki aşamalı olarak kullanılacak. İlk dozlar verildikten sonra 21'inci günde ikinci dozlar verilecek. Faz 1 sürecinin bir buçuk ay sürmesi bekleniyor. Bu sürenin sonunda herhangi bir olumsuz sonuç ortaya çıkmazsa, ikinci faza geçilecek ve bu fazda da aynı aşamalar takip edilecek. Faz 3 aşamasına geçildiğinde artık, on binden fazla insan üzerinde aşılama yapılacak" dedi. Bütün çalışmanın sonucunda bağışıklık oranının yüzde 40'ın üzerinde sağlanması, yan etki yükünün olmaması veya bu yükün çok az olması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Yerli aşının seri üretimi için en az 4-5 aylık sürece ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Ülkemizde şu anda yabancı menşei bazı aşıların üçüncü faz denemeleri de yapılıyor. Türkiye'nin geliştirdiği aşı, bu aşıların 3-4 ay gerisinde bulunuyor.

"YENİ KISITLAMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı, soruları cevaplandırdı. Koca özetle şu bilgileri verdi:

İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise yüzde 60 azalma görüldü. Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz.

Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.

Testi pozitif, temaslı olup bulgusu olan veya olmayan herkesi izole ediyoruz, bu kişilerin temaslılarını buluyor, HES'e kaydediyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamı doğru.

Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakın.

Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 107.

Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz.

Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 350 bin grip aşısı geldi, bu yıl 1 buçuk milyondan fazla olacak.
Türkiye
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