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iPhone 12'de şarj adaptörü tartışması

Apple'ın, iPhone 12 modellerini kulaklık ve şarj adaptörü olmadan satışa sunacağını açıklaması tartışma yarattı.
 15 Ekim 2020 07:50
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iPhone 12'de şarj adaptörü tartışması

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin aksesuarsız gelecek olması tüketicileri kızdırırken, aksesuar pazarını da hareketlendirmesi bekleniyor. Apple, buna gerekçe olarak çevresel faktörleri gösterirken, markanın bu şekilde ciddi tasarruf edeceği belirtiliyor. Apple bu şekilde hem aksesuar satışını artıracak hem d ekutusunu küçülterek nakliyeden avantaj sağlayacak.

Tesan'dan Ahmet Erdoğan, "Şarj adaptörü ve kulaklık olmaması aksesuar sektörünü hareketlendirir. iPhone 12 alan adaptör almak zorunda kalacak. Eskiler hzlı şarj etmez. Kablo tarafında da USB-C'ye geçti. Lightning kabloyu da değiştirdi. Bundan da verim almak için eski adaptörün değişmesi lazım. Apple orijinal adaptör 200 TL, kablolu kulaklık da 200 TL. Kablosuz kulaklığının fiyatı ise 1.600 TL" dedi.

Fiyatı ne olacak?

iPhone 12'lerin Türkiye'ye geliş tarihi henüz belli değil. Resmi olarak Türkiye fiyatları açıklanmadı ancak fiyat tahminleri var. iPhone 12 Mini 64 GB modeli 699 dolar. Türkiye'de kur farkı ve vergi dahil fiyatı 10 bin TL'den fazla olacak. iPhone 12 64 GB fiyatı 799 dolar, kur farkıyla fiyatı 12 bin TL bandında. iPhone 12 Pro 128 GB, 999 dolar. 15 bin TL'lik fiyat tahmini var.
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