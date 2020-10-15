Maden ruhsatına uzatma yetkisi
|15 Ekim 2020 08:08
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Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonundan geçti. AK Parti'nin kanun teklifi ile ilgili komisyonda bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, muhalefet milletvekillerinin, Alamos Gold'un Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetinin iptal edilmesine rağmen bölgede kaldığının hatırlatması üzerine, düzenlemenin Kaz Dağları'ndaki maden şirketinin yeniden çalışmasını sağlamayacağını söyledi. Tancan, "Süresi bittikten sonra bir yıl süre verebilir en fazla. Bakan yetkisi o yönde. O şirketin zaten bir yılı da aşan bir süre bitimi söz konusu, dolayısıyla oradaki şirketin bu hükümden yararlanması teknik olarak zaten mümkün değil" dedi.
Yanıt verilmezse
Tancan, kanun teklifinin, ruhsat sahibinin, uzatma talebinde bulunduğu halde kamu tarafından bu uzatma talebiyle alakalı bir cevap verilmemesi sebebiyle işlerinin durmaması için yapıldığını kaydetti. Tancan, Dicle bölgesinde elektrik kayıp kaçak oranının % 51, Kars-Ağrı'da % 21 olduğunu söyledi.
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