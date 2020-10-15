1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk doktora 'Fark yaratan lider' ödülü

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, bu yıl ilk kez verilen uluslararası 'Metrodora Ödülleri'nde 'Bilim ve Sağlık'ta Global Lider' ilan edildi
 15 Ekim 2020 08:22
+Aa- Yazdır
Türk doktora 'Fark yaratan lider' ödülü

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Birleşmiş Milletler'in 2020'yi cinsiyet eşitliğini ilerletmek için çok önemli bir yıl olarak işaret etmesi üzerine, bilim ve sağlık alanına yaptıkları uluslararası katkıyla önemli fark yaratan kadınların, diğer kadınlara mentör ve örnek olmaları için ilk kez verilen uluslararası "Metrodora Ödülleri" sahiplerini buldu.

Başkanlığını yürüttüğü Avrupa Ateroskleroz Derneği tarafından haberi olmadan ödüle aday gösterilen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, "Metrodora Bilim ve Sağlıkta Global Lider Ödülü"nün sahibi oldu.

Kadınlara ithaf etti

International Alliance of Patients Organizations tarafından "Gelişmekte Olan Ülke", "Gelişmiş Ülke" ve "Global" olarak üç kategoride düzenlenen ödül, üç kadın lidere verildi. Prof. Tokgözoğlu, "Metrodora Bilim ve Sağlıkta Global Lider Ödülü'ne" layık görülerek dünya çapında lider ilan edildi. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yansıma bulan bulaşıcı olmayan hastalıkların bakımı ve yönetiminin iyileştirilmesine katkıları, genç ve kadın araştırmacılara yaptığı destekler örnek gösterilen Prof. Tokgözoğlu, ödülü bilim ve sağlık alanında çalışan tüm kadınlara ithaf etti.

Bir dönem Türk Kardiyoloji Derneği Başkanlığı'nı da yapan Tokgözoğlu, uluslararası pek çok görevde bulundu. Tokgözoğlu, "bir numaralı katil" diye tanımladığı kardiyovasküler hastalıklarla savaşta izlenecek rotanın çizilmesine katkı vermek üzere 2017 yılında da Avrupa Parlamentosu'na davet edilmişti.

Milliyet'e konuşan Tokgözoğlu, süreci ve duygularını şöyle anlattı:

'İlk tıp yazarı'

"İlk kez verilen bu ödülün ortaya çıkmasında iki neden var. Birincisi kadınların bilimde yeterince temsil edilmemeleri. Çünkü bakıyorlar ki Marie Curie'den sonra Nobel bilim alanında sadece 20 kadına 592 erkeğe veriliyor. İkincisi de BM 2020 yılını dünyada kadınların güçlendirilmesine yönelik bir çağrı yaparak adıyor. Bu iki nedeni değerlendiren birkaç grup bir araya geliyor ve International Alliance of Patients' Organizations liderliğinde bir ödül vermeye karar veriyorlar. Ödüle de 'Metrodora' adını veriyorlar. Metrodora tarihteki ilk tıp yazarı. Kadın hastalıklarıyla ilgili bir metin yazmış. Yunanistan'da 300'lü yıllarda yaşadığı zannediliyor. 'Modern zamanların Metrodoralarına bir ödül verelim, adını da bu şekilde koyalım' diyorlar.

Ödül biraz beni şaşırttı. Aday gösterildiğimi bile bilmiyordum."

'Hacettepe'ye ödülü getirmek mutlu etti'

"4 yıldır başkanlığını yaptığım Avrupa Ateroskleroz Derneği beni aday göstermiş. Kalp damar hastalığıyla savaşta yaptığım katkılar, genç ve kadın araştırıcılara yaptığım destekler, Avrupa Derneği'nin eğitim ve dijital değişimini sağlamak ve dünya kalp federasyonuyla ortak yaptığımız çalışmalar nedeniyle aday göstermişler. Sağlık alanında fark yaratan lider ödülünü almak çok güzel. 3 ayrı ödül verildi.

Global olan ödülü almak daha da güzel. Global bir etkinizin olduğunu düşündürüyor. Burada en önemli amaç başka kadın hekimlere bu cam duvarın aşılabileceğinin gösterilmesi. Türkiye'ye, çok sevdiğim Hacettepe'ye böyle bir ödül getirmek beni çok mutlu etti. Diğer kadın akademisyenlere örnek gösterilmek çok güzel bir şey. Ödül töreni Singapur'da yapıldı. Hiçbir şekilde seyahat edemediğimiz için her şey sanal oldu."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü
15 Ekim 2020 09:29		 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanım hizmeti
15 Ekim 2020 08:48
Maden ruhsatına uzatma yetkisi
15 Ekim 2020 08:08		 Başsavcılıktan cezaevindeki ölüme ilişkin açıklama
14 Ekim 2020 22:30
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Ekim 2020 16:55		 RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli'ye hakaret' cezası
14 Ekim 2020 16:48
Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı
14 Ekim 2020 16:26		 Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz
14 Ekim 2020 15:50
Valilikten tiyatro oyunu açıklaması: Soruşturma başlatıldı
14 Ekim 2020 15:29		 Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt
14 Ekim 2020 15:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Kağıthane'de 25 yaşındaki genç sokak ortasında intihar etti10:08 - Kurumlar Vergisi'ne indirim yapılacak10:03 - Borsa güne düşüşle başladı09:59 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'nin talebine ret09:55 - Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı09:52 - Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
09:51 - Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı09:50 - Malatya'da işçi servisi devrildi:14 yaralı09:46 - Pandemi döneminde siparişler arttı... Kilosu bin liradan satılıyor!09:40 - Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı09:35 - Dolar güne nasıl başladı?09:34 - DSÖ: Gençler aşı olmak için 2022'yi bekleyebilir!
09:33 - Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor09:32 - 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar09:29 - Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü09:24 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bini aştı09:22 - VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı
09:15 - Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
iPhone 12'de şarj adaptörü tartışması
Vekilin 'Ankara Garı' konuşmasına partisinden ve muhalefetten takdir
Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Benim adım name 1
sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1
Hz.Muhammed 3
siyah güller 1
maske takmayanlara karantina uygulaması 1
ölü helvası 2
Sezen Cumhur Önal 1
sürü bağışıklığı bir seçenek değil 4
temmuza kadar normale dönüş yok 1
Dursun Kaptan 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
document.write('');
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam